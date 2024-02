Vallourec Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Vallourec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI für die Vallourec Saca-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 61. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,2 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Vallourec Saca-Aktie.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Vallourec Saca-Aktie zeigt, dass der Kurs mit einer Entfernung von +10,92 Prozent vom GD200 (12,04 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 13,63 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Vallourec Saca-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analytiker haben die sozialen Plattformen bezüglich Vallourec Saca untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führten. Insgesamt wird Vallourec Saca hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Abschließend zeigt die Diskussion im Internet, dass in Bezug auf Vallourec Saca langfristig eine starke Aktivität gemessen wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.