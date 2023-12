Vallourec Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Vallourec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Vallourec Saca betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,18 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der 25-Tage-RSI (40,36) zeigt, dass Vallourec Saca als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Vallourec Saca in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Daher erhält Vallourec Saca eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Vallourec Saca. In den letzten Wochen wurden insgesamt mehr positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Vallourec Saca von 13,25 EUR eine +14,82-prozentige Entfernung vom GD200 (11,54 EUR), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 12,27 EUR (+7,99 Prozent Abstand) auf ein "Gut"-Signal hin. Somit wird der Aktienkurs von Vallourec Saca insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.