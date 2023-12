Vallourec Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Vallourec Saca-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,56 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,305 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +23,75 Prozent zum GD200 bewertet wird. Auch der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 12,57 EUR, was einem Abstand von +13,8 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wird die Aktivität im Netz als üblich angesehen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 7,34 Punkten, was darauf hinweist, dass die Vallourec Saca-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder eine Über- noch eine Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.