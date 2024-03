Vallourec Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vallourec":

Die Stimmung der Anleger zu Vallourec Saca hat sich in den letzten zwei Wochen verschlechtert, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Während an vier Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, dominierte an acht Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte. Automatische Analysen ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Vallourec Saca führte.

Aus charttechnischer Sicht weicht der durchschnittliche Schlusskurs der Vallourec Saca-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +17,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (14,4 EUR) ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 13,68 EUR eine über dem gleitenden Durchschnitt liegende Abweichung von +5,26 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Vallourec Saca-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vallourec Saca. Daher wird von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Aktie wird nicht so häufig diskutiert wie normalerweise, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, zeigt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 32,39 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 41,03, dass die Vallourec Saca-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Vallourec Saca eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.