Vallourec Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Vallourec Saca betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 38,34 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,02 Punkten, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen. Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "gute" Bewertung. Zusätzlich konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage verzeichnet werden, während die Kommunikationsfrequenz leicht abgenommen hat. Insgesamt erhält Vallourec Saca daher ein "gutes" Rating hinsichtlich der Stimmung und des öffentlichen Interesses.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis ein "gutes" Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +20,91 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +9,91 Prozent aufweist.

Insgesamt erhält Vallourec Saca somit ein positives Rating sowohl aus technischer als auch aus Stimmungsanalyse, was auf eine stabile und neutrale Positionierung des Unternehmens hinweist.