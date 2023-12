Vallon Pharmaceuticals Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Gri Bio zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 72,83 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 75,25 im überkauften Bereich. Daher erhält das Gri Bio-Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gri Bio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,85 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,429 USD weicht somit um -91,15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1,04 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-58,75 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gri Bio-Aktie damit für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Gri Bio-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich besonders mit den positiven Themen rund um Gri Bio befasst, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Gri Bio in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".