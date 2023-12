East Resources Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Für die Aktie von East Star ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ist das Gesamtranking für East Star neutral.

Beim Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 30,3 und der RSI25 für 25 Tage bei 42,71. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 2,08 GBP liegt, was einer Abweichung von -26,68 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,525 GBP entspricht. Auf dieser Basis erhält East Star eine schlechte Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 1,31 GBP, was einer Abweichung von +16,41 Prozent entspricht und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird East Star auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich East Star ist insgesamt positiv. In den Diskussionen der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer guten Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie von East Star.

