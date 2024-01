Vallon Pharmaceuticals Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Aktie von Gri Bio zeigt ein insgesamt "Schlecht"-Rating. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 4,21 USD, was zu einem Abstand von -90,86 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,385 USD führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,82 USD liegt, was einer Differenz von -53,05 Prozent entspricht.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen ebenfalls ein negatives Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gri Bio-Aktie liegt bei 59,31, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 67,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls eine negative Stimmung. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie geäußert. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Gri Bio.