Vallon Pharmaceuticals Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Gri Bio wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergab sich damit für Gri Bio in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Gri Bio aktuell mit dem Wert 75 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 75, was ebenfalls als Signal für eine überkaufte Aktie gilt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gri Bio. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Aktie der Gri Bio erhält aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), da sich eine Abweichung von -91,14 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von -57,53 Prozent eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.