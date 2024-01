Valleyational Bancorp B Pref Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Valley National-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +24,54 Prozent ergibt, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +18,43 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Valley National eine "Neutral"-Bewertung, da die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Was die Anlegerstimmung betrifft, wurde in den letzten Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Valley National-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch ergibt die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage eine überverkaufte Bewertung und somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält Valley National aufgrund dieser Analysen ein "Gut"-Rating.