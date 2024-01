Valleyational Bancorp B Pref Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie des Unternehmens Valley National eine Rendite von 0,69 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor, die eine Rendite von 10,7 Prozent erzielten, liegt Valley National um 10,01 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite von Wertpapieren aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 2,14 Prozent, und Valley National liegt aktuell 1,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen bei Valley National eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Valley National in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 86,9, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating als "Schlecht".

Im Bereich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Valley National aktuell 5. Dies ergibt eine negative Differenz von -133,39 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Valley National eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.