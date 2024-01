Valleyational Bancorp B Pref Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) für Valley National zeigt aktuell einen Wert von 67 an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI von 32, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die Stimmung für Valley National wird positiv eingeschätzt, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und auch in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Performance im letzten Jahr lag Valley National mit einer Rendite von 0,69 Prozent unter dem Durchschnitt der "Handelsbanken"-Branche, der bei 1,67 Prozent lag. Im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwert von 10,98 Prozent hatte das Unternehmen eine Unterperformance von 10,28 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Valley National in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Valley National.