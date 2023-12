Valleyational Bancorp A Pref Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Valley National-Aktie beträgt derzeit 7,45, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher erhält Valley National in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt sie bei 5,42 Prozent, was im Vergleich zum branchenüblichen Durchschnitt der Handelsbanken eine geringere Rendite von 133,37 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Valley National-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 8,69 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,8 USD, was einer Steigerung von 24,28 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, weshalb die Valley National-Aktie in der charttechnischen Analyse eine "Gut"-Bewertung erhält.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Finanzsektor ergibt sich eine negative Rendite von -27,07 Prozent für Valley National im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken liegt die Aktie damit um 34,63 Prozent zurück. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus derselben Branche beträgt -1,8 Prozent, und Valley National liegt aktuell 25,27 Prozent darunter.