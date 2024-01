Valleyational Bancorp A Pref Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Valley National-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 8,73 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,48 USD liegt, was einem Unterschied von +20,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,38 USD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs darüber (+11,73 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Valley National-Aktie im Hinblick auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich bei Valley National in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Valley National für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Valley National-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") 10,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 2,14 Prozent, wobei Valley National aktuell 1,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Valley National zeigt einen Wert von 86,9, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht".