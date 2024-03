Valleyational Bancorp A Pref Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Aktie der Valley National wurde von Analysten in den vergangenen zwölf Monaten gemischt bewertet. Von insgesamt 1 Bewertung waren keine positiv und 1 negativ, was dazu führt, dass die langfristige Einstufung als "Schlecht" betrachtet wird. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,7 Prozent darstellt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass Valley National sowohl auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts als auch des 50-Tage-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den gleitenden Durchschnittswerten.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken wird die Aktie von Valley National auf fundamentalen Grundlagen als unterbewertet angesehen, was zu einer positiven "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass Valley National im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,83 Prozent erzielt hat, was 37,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" schneidet die Aktie um 29,46 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.