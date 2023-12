Valleyational Bancorp A Pref Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Aktienkurs von Valley National hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche einen Rückgang um -24,55 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 6,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Valley National um 33,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Valley National beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,42 Prozent, was 133,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Valley National in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen eine grüne Signalfarbe, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Valley National insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde bei Valley National eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies zeigt sich vor allem in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Valley National für diese Stufe daher ein "Gut".