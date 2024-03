Valley National Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Valley National liegt bei 39,25, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 58,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in Bezug auf Valley National diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valley National einen Wert von 8 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 134. Dies deutet darauf hin, dass Valley National aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Valley National-Aktie in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs der Aktie. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Valley National somit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI, eine positive Stimmungseinschätzung und eine unterbewertete fundamentale Bewertung, jedoch eine negative technische Analyse.