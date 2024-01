Valley National Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Valley National beträgt das aktuelle KGV 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 15 haben. Somit ist Valley National aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,42 Prozent, was 133,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Valley National-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +22,43 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,74 USD mit dem aktuellen Kurs (10,7 USD) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+13,35 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Valley National auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Valley National in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Alles in allem wird Valley National hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.