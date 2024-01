Valley National Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Der Aktienkurs von Valley National hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 1,67 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -0,97 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,98 Prozent, wobei Valley National 10,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 5,42 Prozent und liegt damit 133,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent in der Handelsbanken-Branche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Valley National daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Valley National aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Valley National beträgt 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Valley National damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.