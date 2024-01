Valley National Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Valley National-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 63, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Valley National überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Valley National.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und nur vereinzelten neutralen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Valley National diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +24,54 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,72 USD mit dem aktuellen Kurs von 10,86 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 9,17 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Valley National in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,69 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,69 Prozent gestiegen sind. Dies zeigt eine Underperformance von -1 Prozent im Branchenvergleich für Valley National. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Valley National 10,4 Prozent unter dem Durchschnittswert von 11,1 Prozent. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.