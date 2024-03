Valley National Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Der Aktienkurs von Valley National liegt im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche mit einer Rendite von -25,83 Prozent um mehr als 34 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,06 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Valley National mit 25,77 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Valley National beträgt 4,31 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (4,22) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Valley National verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Valley National zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher erhält das Unternehmen für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Valley National basierend auf den genannten Kriterien.