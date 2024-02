Valley National Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Der Aktienkurs von Valley National verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,33 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Valley National im Branchenvergleich eine Underperformance von -25,31 Prozent verzeichnete. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,21 Prozent im letzten Jahr, wobei Valley National 30,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie von Valley National in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Valley National festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Valley National in dieser Kategorie daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Valley National-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 8,51 USD weicht somit um -3,95 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,03 USD), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt um -15,15 Prozent. Somit erhält die Valley National-Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Valley National derzeit bei 4,31 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche weist eine Dividendenrendite von 138,85 auf, was zu einer Differenz von -134,54 Prozent im Vergleich zur Valley National-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung.