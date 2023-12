Valirx Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Valirx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,1 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,0645 EUR, was einem Unterschied von -35,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,11 EUR liegt mit einem Unterschied von -41,36 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, weshalb die Gesamtbewertung in diesem Bereich ebenfalls "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Valirx liegt bei 68 und zeigt somit weder überkauft noch -verkauft an. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 72, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu Valirx ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".