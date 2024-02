Valirx Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten vier Wochen gab es bei Valirx keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, und auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien war die Stimmungslage überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die Anleger neutral eingestellt waren. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Valirx liegt bei 67,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,09 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,052 EUR liegt, was einer Abweichung von -42,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,07 EUR ergibt eine Abweichung von -25,71 Prozent, was erneut zu einer Bewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt wird die Aktie von Valirx aufgrund der Stimmungslage in den sozialen Medien, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.