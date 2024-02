Valirx Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Valirx. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,75 Punkte, was bedeutet, dass Valirx momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 63,04 zeigt an, dass Valirx weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Wochen zeigt keine signifikante Abweichung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für Valirx führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses bewertet die Valirx derzeit als "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,09 EUR, womit der Kurs der Aktie um -46,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -20 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Diskussionen in sozialen Medien zeigt sich, dass über Valirx in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, während an insgesamt einem Tag eine neutrale Einstellung vorherrschte. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.