Valirx Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Bei der technischen Analyse der Valirx-Aktie zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,0695 EUR im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,1 EUR) eine Abweichung von -30,5 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,11 EUR) liegt mit einer Abweichung von -36,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine Überkauftheit der Valirx-Aktie, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien und ein verstärktes Interesse an positiven Themen rund um Valirx, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Bewertung für die Valirx-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Valirx-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Valirx jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Valirx-Analyse.

Valirx: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...