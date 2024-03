Valirx Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum ins Verhältnis gesetzt. Valirx wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 96,43 Punkten, was bedeutet, dass die Valirx-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass Valirx weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Valirx daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Valirx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden viele positive Themen in den Diskussionen thematisiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Einschätzung zur Anleger-Stimmung ergibt daher ein "Gut".

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Valirx aktuell bei 0,08 EUR verortet. Da der Aktienkurs selbst bei 0,0365 EUR liegt und damit einen Abstand von -54,38 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von -27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Valirx durchschnittlich ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Valirx.