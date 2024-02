Valirx Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Valirx ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dieser Trend spiegelt sich in den Äußerungen wider, die darauf hindeuten, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Insgesamt wird die Einschätzung der Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Valirx liegt bei 76,92 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Valirx bei 0,09 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,0485 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einer Abweichung von -46,11 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 EUR, was einer Abweichung von -19,17 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass Valirx in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufwies, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Valirx daher als "Neutral"-Wert bewertet.