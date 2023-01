Valiantys stärkt mit der Übernahme des Atlassian-Beratungsgeschäfts von kreuzwerker seine Position in Europa

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Paris und Berlin (ots/PRNewswire) -Valiantys gab heute bekannt durch die Übernahme des Atlassian-Beratungsgeschäfts von kreuzwerker nach Deutschland zu expandieren.kreuzwerker ist einer der führenden Atlassian Platinum Solution Partner auf dem deutschen Markt, der als erster die Spezialisierungen ITSM und Cloud erreicht hat und kürzlich als "Atlassian Partner of the Year 2021" im Bereich "Customer Experience" ausgezeichnet wurde.Valiantys hat seine führende Position als globaler Atlassian-Partner durch die jüngsten Akquisitionen, darunter die Beratungsdienste von Addteq (https://valiantys.com/fr/blog/valiantys-news-fr/valiantys-addteq/) und Expium (https://valiantys.com/fr/blog/valiantys-news-fr/valiantys-expium/), bereits ausgebaut. Valiantys verfügt über eine außerordentliche Präsenz in Europa und Nordamerika und ist bestrebt, weiter zu expandieren und seine Kapazitäten auszubauen.Durch den Zusammenschluss werden die globalen Aktivitäten von Valiantys und die profunde Expertise in den Bereichen Agile at Scale Transformationen und Managed Services mit der starken Präsenz von kreuzwerker auf dem deutschen Markt für Enterprise Service Management zusammengeführt."Die DACH1-Region ist absolut strategisch für die Zukunft von Valiantys und einer der größten Märkte von Atlassian", sagt Lucas Dussurget, CEO von Valiantys. "Das Team von kreuzwerker ist Weltklasse und wir freuen uns sehr, dass es sich unserem Schweizer Team anschließt, um Valiantys als einen führenden Atlassian Solution Partner in der DACH-Region zu etablieren.""Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Valiantys. Mit ihrer Unterstützung und den bereits vorhandenen Fähigkeiten und Kapazitäten können wir unsere Kunden in der DACH-Region mit einer globalen Präsenz und dem Zugang zu Spezialisten für Cloud-Migrationen, ITSM, Agile at Scale und Work Management noch besser bedienen", sagt Tilman Mürle, Geschäftsführer Atlassian von kreuzwerker. "In Valiantys haben wir Gleichgesinnte gefunden, die voll und ganz mit unserer Kultur und unserer Leidenschaft für die Umsetzung anspruchsvoller Transformationen mit Atlassian-Lösungen übereinstimmen.""Die Übernahme der Atlassian-Beratungsleistungen von kreuzwerker durch Valiantys ist ein aufregender Schritt in ihrer EMEA-Strategie", sagt Cameron Deatsch, Chief Revenue Officer bei Atlassian. "Die gemeinsamen Anstrengungen dieser Partner werden mehr Kunden in der DACH-Region in die Lage versetzen, das volle Potenzial von Teamwork zu nutzen."Diese Übernahme wird ermöglicht durch die Investitionen und operative Unterstützung von:- Keensight Capital, einer der führenden Private-Equity-Investoren, der sich auf internationale Growth-Buyout2-Investitionen spezialisiert hat, und Valiantys' Mehrheitsaktionär ist;- Tercera, ein auf professionelle Cloud-Services spezialisiertes Growth-Equity-Unternehmen, ist Minderheitseigentümer mit besonderem Fokus auf die Expansion in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie anderen SchlüsselregionenÜber ValiantysValiantys ist ein weltweit führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Atlassian spezialisiert hat. Das Unternehmen beschleunigt die Unternehmenstransformation durch die Digitalisierung von Prozessen und die Modernisierung der Teamarbeit unter Verwendung der besten agilen Methoden und Tools. Valiantys verfügt über eine einzigartige technische Expertise für Atlassian und unterstützt seine Kunden über das gesamte Spektrum von Projekten auf diesen Plattformen. Als anerkannter Agile at Scale-, ITSM- und Cloud-spezialisierter Atlassian Partner hilft Valiantys Unternehmen, die Zeit bis zur Wertschöpfung mit Agile at Scale-, Cloud- und ITSM-Implementierungen zu verkürzen. Da Teamarbeit mehr als nur Tools erfordert, schließt das Unternehmen die Lücke zwischen Anwendungen und strategischen Praktiken wie SAFe® und ITIL. In den letzten 15 Jahren hat Valiantys mehr als 5.000 Kunden dabei unterstützt, die gewünschten Geschäftsergebnisse durch verbesserte Teamarbeit in kürzerer Zeit zu erzielen. Weitere Informationen über Valiantys finden Sie unter https://valiantys.com/deFolgen Sie Valiantys auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/valiantys/)Über kreuzwerkerkreuzwerker ist ein 2010 gegründetes Full-Stack-Software-Beratungsunternehmen. Das Unternehmen ist seit 2013 AWS APN Advanced Consulting Partner und war der erste APN-Partner in DACH, der die AWS APN DevOps-Kompetenz erhalten hat. kreuzwerker-Expert:Innen haben Cloud-native Softwareentwicklung in Startup-, SMB- und Enterprise-Umgebungen für Hunderte von Kunden integriert, darunter auch in stark regulierten Branchen.Weitere Informationen über kreuzwerker finden Sie unter https://www.kreuzwerker.de.Folgen Sie kreuzwerker auf LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/kreuzwerker)1 Deutschland-Österreich-Schweiz2 Growth Buyout: Investitionen in rentable, private Unternehmen mit starkem Wachstum, in Minderheits- oder Mehrheitspositionen, mit oder ohne Leverage, unter Anwendung eines flexiblen, auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmer zugeschnittenen Ansatzes, um organische Wachstumsprojekte oder Akquisitionsstrategien zu finanzieren oder Altaktionären Liquidität zu verschaffen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1980997/Valiantys_Logo.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1980999/VALIANTYS_X_KREUZWERKER.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/valiantys-starkt-mit-der-ubernahme-des-atlassian-beratungsgeschafts-von-kreuzwerker-seine-position-in-europa-301718695.htmlPressekontakt:Reena Agnihotri,reena.agnihotri@valiantys.com,+1 416-522-2615 /// Keensight Capital: Tim Lee,tlee@keensightcapital.com,+44 7785 345 250 /// Citigate Dewe Rogerson for Keensight Capital: Yoann Besse,yoann.besse@citigatedewerogerson.com,+33 6 63 03 84 91 / Lea Schultz,lea.schultz@citigatedewerogerson.com,+33 7 57 52 06 05 / Charlotte Latron,charlotte.latron@citigatedewerogerson.com,+33 7 60 90 89 18Original-Content von: Valiantys, übermittelt durch news aktuell