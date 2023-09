Valiantys ernennt ehemaligen Atlassian-Manager zum Aufsichtsratsmitglied

Paris (ots/PRNewswire) -Valiantys gab heute die Ernennung eines neuen Mitglieds im Aufsichtsrat, José Morales, bekannt.José verfügt über umfangreiche Erfahrungen und wertvolle Kenntnisse, die er nun zu Valiantys mitbringt. Zuvor hatte José u.a die Position des CRO bei Freshworks inne und war bei Atlassian als Head of Global Field Operations sowie Vice President of Corporate Development tätig.„Während meiner Karriere habe ich die Bedeutung erkannt, mich mit Unternehmen zu verbinden, die meine Werte und Kultur teilen. Neben meiner engen Verbindung zu Atlassian habe ich Valiantys immer bewundert und deren signifikantes Wachstum und ihre Reife über die Jahre beobachtet. Ich bin besonders beeindruckt davon, wie das Unternehmen in jüngster Zeit skaliert ist." sagte José Morales. „Mein festes Vertrauen in Atlassian und seine Zukunft untermauert meinen unerschütterlichen Optimismus für Valiantys und das erhebliches Potenzial, neue Möglichkeiten zu schaffen und weiterhin außergewöhnlichen Wert für Kunden als führender Dienstleistungspartner von Atlassian zu liefern."José Morales ist derzeit Aufsichtsratsmitglied, Investor und Go-To-Market (GTM) Berater für führende Technologieunternehmen. Zuvor war er Chief Revenue Officer (CRO) bei Freshworks, wo er für die globale GTM-Strategie des Unternehmens verantwortlich war und Vertrieb, Partnerschaften, Customer Success und Supportabteilungen leitete. Von Atlassian wechselte er zu Freshworks, wo er die vorherigen 10 Jahre verbrachte. Bei Atlassian baute und leitete er die Außendienstorganisation, die Direktvertrieb, Partnerprogramme, Dienstleistungen und andere Schlüssel-GTM-Funktionen umfasste. Während dieser Zeit baute er Teams in vielen Ländern auf, darunter die USA, die Niederlande, Frankreich, Deutschland, Japan und den Philippinen. Neben den Außendienstaktivitäten leitete José 5 Jahre lang die Unternehmensentwicklung und schloss viele Übernahmen ab, darunter HipChat, ein Produkt, das er 2 Jahre nach dem Erwerb leitete. Vor Atlassian hatte er weitere Go-to-Market-Positionen bei führenden Softwareunternehmen im Silicon Valley inne.Valiantys festigt weiterhin seine führende Position als globaler Atlassian-Partner, nicht zuletzt durch die jüngsten Übernahmen, innovative Lösungen, bewährte Erfolgsrezepte und eine langjährige Präsenz in Europa, Nordamerika und darüber hinaus. Die Ankunft von José bei Valiantys unterstreicht weiterhin unsere Ausrichtung auf die globale Strategie von Atlassian und unser kontinuierliches Bestreben, unseren Kunden weltweit Exzellenz zu bieten.„Ich freue mich sehr, José bei Valiantys willkommen zu heißen", sagte Emmanuel Benoit, Global CEO von Valiantys. „Seine Ernennung zum Aufsichtsrat ist voll und ganz mit unseren Ambitionen in Einklang, Valiantys' Position als führender Atlassian-Lösungspartner weltweit zu halten und dabei unsere unermüdliche Ausrichtung auf Wachstum und Übereinstimmung mit Atlassians Strategie zur Mehrwertlieferung für unsere Kunden fortzusetzen."Über ValiantysValiantys ist der weltweit führende Anbieter für Consulting und Dienstleistungen rund um Atlassian. Wir beschleunigen die Transformation von Unternehmen, indem wir mithilfe der besten agilen Methoden und Tools Prozesse digitalisieren und Teamarbeit modernisieren. Unser technisches Atlassian-Knowhow ist einmalig. Wir unterstützen unsere Kunden im gesamtenSpektrum ihrer Projekte auf diesen Plattformen. Als anerkannter Specialized Partner unterstützen wir Unternehmen dabei, die Time-to-Value mit Agile at Scale, Cloud und ITSM-Implementierungen zu verkürzen. Da für Teamarbeit mehr als nur Tools erforderlich sind, unterstützen wir sie dabei, die Lücke zwischen ihren Anwendungen und strategischen Rahmen wie SAFe® und ITIL zu schließen. In den letzten 15 Jahren haben wir über 5.000 Kunden dabei geholfen, ihre gewünschten Geschäftsergebnisse mithilfe verbesserter Teamzusammenarbeit schneller zu erreichen. Weitere Informationen über Valianty finden Sie unter https://www.valiantys.com/de.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211061/Valiantys_Jose_Morales.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1980997/Valiantys_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valiantys-ernennt-ehemaligen-atlassian-manager-zum-aufsichtsratsmitglied-301927967.htmlPressekontakt:Reena Agnihotri,reena.agnihotri@valiantys.com,+1-416-522-2615Original-Content von: Valiantys, übermittelt durch news aktuell