Valiant wird immer uninteressanter …

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Valiant in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings wurde über Valiant deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem positiven Rating führt.

Die Dividendenrendite von Valiant liegt bei 4,86 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,91 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für Valiant bei 52,63 liegt, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25 von 40 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Valiant im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,79 Prozent erzielt, was jedoch 4,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 6,62 Prozent, wobei Valiant aktuell 3,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.