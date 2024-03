Valiant Aktie: Das liegt auf Eis

Der Schweizer Finanzdienstleister Valiant hat eine Dividende von 4,86 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,94 % nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Das Stimmungsbild zu Valiant in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich im gleichen Zeitraum nicht signifikant verändert. Der Relative Strength-Index (RSI) von Valiant liegt bei 7,14, was auf eine positive Einschätzung hindeutet. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 42,42 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Valiant diskutiert, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

