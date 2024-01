Valiant Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Aktie von Valiant wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, was auf eine erhöhte Aktivität in den Online-Kommunikationen hinweist. Dies wird positiv bewertet. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt negativen Einstufung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Valiant liegt bei 21,05, was als positiv bewertet wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 42,74 und wird deshalb als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut" bezogen auf den RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet Valiant nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Valiant als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,85 insgesamt 4 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht" im fundamentalen Bereich.