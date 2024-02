Valiant Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Valiant besonders positiv diskutiert, was zu einer positiven Anlegerstimmung führte. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche verzeichnete Valiant in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,78 Prozent, was einer Underperformance von -1,96 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Der Finanzsektor erzielte eine mittlere Rendite von 5,59 Prozent, wobei Valiant 0,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Die Dividendenrendite der Valiant-Aktie beträgt 4,86 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,05 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen führte zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen nahm leicht ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

