Valiant Aktie: Was soll das denn werden?

Die Valiant-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,72 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt einen Wert von 17,03 CNH für die Valiant-Aktie in den letzten 200 Handelstagen, wobei der letzte Schlusskurs bei 16,53 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,45 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 16,53 CNH liegt, und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Valiant-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Valiant liegt bei 27,18, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,37 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Valiant-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,93 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.