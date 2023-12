Valiant Aktie: Was noch aussteht!

Die Valiant-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 96,57 CHF verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 93,8 CHF notiert, was einem Unterschied von -2,87 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 95,65 CHF ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat Valiant ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ist die Aktie damit überbewertet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate für die Valiant-Aktie. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird Valiant als weder überkauft noch überverkauft eingestuft. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Zusammenfassend erhält die Valiant-Aktie sowohl aus charttechnischer, fundamentalen als auch sentimentaler Sicht überwiegend neutrale und negative Bewertungen, was auf eine mögliche Vorsicht bei Investitionen in diese Aktie hinweist.