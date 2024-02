Valiant Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung und die Gesprächshäufigkeit in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Valiant wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Gesprächshäufigkeit hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI von Valiant liegt bei 25,54, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 55,24, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Valiant also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valiant liegt bei 22, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Valiant daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Valiant.