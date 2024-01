Valiant Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Valiant weist einen RSI von 26,47 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,74, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Gut" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes hat sich die Stimmung für Valiant in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dennoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, obwohl die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festgelegt wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Valiant nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (5,13 % gegenüber 4,86 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Valiant wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Valiant in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.