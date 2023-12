Valiant Aktie: Grund zur Freude?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Valiant beträgt derzeit 10,85 und liegt damit 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 10 für Handelsbanken. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb sie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 96,31 CHF für die Valiant-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 95,4 CHF, was einem Unterschied von -0,94 Prozent entspricht. Daher vergeben wir aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes kann festgestellt werden, dass es eine erhöhte Aktivität im Netz bezüglich Valiant gibt. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Valiant in diesem Punkt also eine Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Valiant liegt bei 5,13 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent für Handelsbanken liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.