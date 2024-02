Valiant Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die aktuelle Dividendenrendite von Valiant beträgt 4,86 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik neutral. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor liegt die Rendite von Valiant mit 3,79 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,79 Prozent. Valiant liegt mit 4,01 Prozent deutlich darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Valiant-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Valiant-Aktie ergibt sich ein Wert von 90,48 für den RSI7, was zu einer negativen Empfehlung führt, sowie ein Wert von 33,33 für den RSI25, was eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valiant beträgt 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Handelsbanken-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 10 haben, als überbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Einschätzung von der Redaktion.