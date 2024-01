Valiant Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Valiant intensiv diskutiert. Dabei überwogen vorwiegend positive Meinungen. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen rund um Valiant diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der Trendfolgeindikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt werden als Indikatoren herangezogen. Der längerfristige Durchschnitt der Valiant-Aktie beträgt derzeit 96,31 CHF, was sich nur minimal vom letzten Schlusskurs von 96,5 CHF (+0,2 Prozent Abweichung) unterscheidet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (95,34 CHF) weist mit einer Abweichung von +1,22 Prozent ein ähnliches Bild auf, wodurch die Valiant-Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält Valiant basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Valiant liegt bei 21,05, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,74, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) herangezogen, um die Bewertung der Aktie zu bestimmen. Das KGV von Valiant liegt mit 10,85 insgesamt 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (10,45), weshalb die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.