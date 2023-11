Valiant Aktie: Alles nach Plan!

Die Valiant-Aktie weist eine Dividendenrendite von 5,13 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valiant-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 97,21 CHF. Dies liegt nur leicht über dem letzten Schlusskurs von 94,6 CHF (Unterschied -2,68 Prozent), wodurch die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, für den der letzte Schlusskurs von 95,95 CHF ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,41 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Valiant-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist die Valiant-Aktie eine Rendite von -1,3 Prozent auf, was mehr als 8 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,21 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Valiant-Aktie mit 8,51 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,95 für die Valiant-Aktie, was 12 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (9,78). Dies signalisiert eine Unterbewertung der Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.