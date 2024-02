Valhi Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Valhi diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Valhi-Aktie derzeit -3,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,13 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Valhi-Aktie liegt derzeit bei 55 für die letzten 7 Tage, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,28 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Valhi-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.