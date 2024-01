Valhi Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse zeigt, dass die Valhi-Aktie derzeit einem neutralen Trend folgt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 13,95 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,06 USD liegt, was einer Abweichung von +0,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Valhi-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 13,43 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,69 Prozent) eine ähnliche "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) weist darauf hin, dass Valhi derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 88,71 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist, während der RSI25 weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Valhi ist größtenteils positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich Valhi in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse, dass die Valhi-Aktie derzeit neutral bewertet wird, während die Stimmung der Anleger positiv ist.