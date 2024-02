Valhi Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Valhi-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (58,38) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Valhi in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, und insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Valhi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deuten ebenfalls auf eine "Gut"-Bewertung hin.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Valhi-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag sowohl unter dem 200-Tage-Durchschnitt (13,55 USD) als auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt (14,27 USD) liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Valhi-Aktie, mit neutralen bis negativen Einschätzungen aus verschiedenen Perspektiven.