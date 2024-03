Valeura Energy Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Valeura Energy wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 43,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und somit auch zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Bei der Auswertung des Sentiments und Buzz ergibt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating für die Valeura Energy-Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Valeura Energy derzeit um +13,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +40,88 Prozent beläuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte die Valeura Energy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 79,72 Prozent, was eine Outperformance von +71,18 Prozent im Branchenvergleich für Valeura Energy bedeutet. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.