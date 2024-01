Valeura Energy Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "FS Bancorp, Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Bei Valeura Energy liegt der RSI bei 69,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 78,17, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet.

Das Dividendenverhältnis von Valeura Energy beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -97,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Valeura Energy bei 2,69 CAD, was eine +1,13-prozentige Entfernung vom GD200 (2,66 CAD) darstellt und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 3,3 CAD, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist, da der Abstand -18,48 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Valeura Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Valeura Energy waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, mit einer Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendierte in den roten Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit deuten ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.