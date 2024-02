Valero Energy Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Valero Energy als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Valero Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,8, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,26, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. In aktuellen Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung. Das Rating für das Valero Energy-Wertpapier aus dem letzten Monat ist somit "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 161,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (141,04 USD) könnte die Aktie damit um 14,68 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Valero Energy-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Valero Energy festgestellt. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Valero Energy für diese Stufe somit ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Valero Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Darüber hinaus haben die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien 5 negative und 3 positive Signale ergeben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.