Valero Energy Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten vier Wochen gab es bei Valero Energy eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 2,65 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausweitung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 6,05 und liegt damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Valero Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 129,3 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 158,63 USD liegt, was einer Abweichung von +22,68 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (137,97 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,97 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Valero Energy-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.