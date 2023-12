Valero Energy Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Mittel zur Bestimmung überkaufter oder unterkaufter Titel darstellt. Für die Valero Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 19, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 35,63, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Valero Energy-Aktie aktuell einen Wert von 4,14 auf, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Valero Energy-Aktie mit einer Rendite von 5,23 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um mehr als 15 Prozent hinterherhinkt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit 14,85 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 9 Bewertungen zeigt, dass 7 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Valero Energy-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 160,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 21,22 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 132,2 USD bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Valero Energy-Aktie in der Analyse ein "Gut"-Rating aufgrund des RSI, des KGV und der Analysteneinschätzung.

